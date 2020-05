CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Gonzalo Higuain ha deciso: vuole proseguire la carriera al River Plate. Ve lo abbiamo anticipato su Calciomercato.it e dalle colonne de 'La Stampa' arrivano ulteriori conferme in tal senso, con l'aggiunta di un particolare retroscena. Secondo il quotidiano, infatti, negli ultimi giorni l'attaccante della Juventus avrebbe incontrato i vertici del club argentino che lo ha lanciato nel grande calcio. Un vertice servito per intavolare i discorsi relativi all'ingaggio, che rimane il principale ostacolo nella trattativa. Anche se il 'Pipita' avrebbe garantito che non si farebbe particolari problemi ad accettare un taglio anche cospicuo.

La priorità è tornare a casa, nel suo River, vicino alla famiglia.

Ma quando? Il CFO Fabio Paratici, come vi abbiamo raccontato, non può permettersi di 'regalare' in questo momento il cartellino di un calciatore ancora a bilancio per 18 milioni di euro. Per questo si valuta la possibilità di impostare un affare come quello che riportò Tevez al Boca Juniors, ovvero tramite lo scambio con alcuni giovani talenti dei 'Millonarios'. Smentiti i contatti per Alvarez direttamente dal suo agente a Calciomercato.it, attenzione quindi ai nomi di Lucas Martinez Quarta e Carrascal. Anche se i dirigenti juventini potrebbero puntare su profili più giovani ancora inesplosi. In ogni caso Higuain dovrebbe chiudere questa stagione alla Juventus. Al più tardi però i discorsi sarebbero rimandati al 2021, quando l'argentino si libererà a parametro zero.

