“Zhang disperato, comunicato pericolosissimo”: Inter, è caos totale

Il comunicato di Zhang spaventa i tifosi dell’Inter, arriva l’attacco pesantissimo: caos per la società nerazzurra

Dentro o fuori. Più fuori che dentro in realtà, stando al comunicato diramato ieri da Zhang. Il futuro dell’Inter lo si capirà entro martedì, ma la lettera inviata dal presidente ai tifosi nerazzurri lascia poche speranze.

Molto probabile a questo punto che dopo martedì la società passi di mano e Oaktree ne diventi il proprietario, in attesa di un compratore. Una situazione di grandissima incertezza che va un po’ ad offuscare la festa attesa per oggi a San Siro con Lautaro Martinez che alzerà la coppa dello scudetto davanti ai propri tifosi.

La società è impegnata in una corsa contro il tempo per trovare i soldi che servono per ripagare il prestito di Oaktree, ma l’impresa va ormai verso il fallimento. Ne parla, sul canale Youtube di Telelombardia, Fabio Ravezzani che non usa certo mezzi termini nei confronti di Zhang e di tutta la situazione.

Il giornalista ricorda come Zhang sia “scomparso dall’Italia, non esce più dalla Cina. Ha molto da fare dicono, ma questa è una storia a cui possono credere i babbei”.

Ravezzani contro Zhang: “Comunicato di una persona disperata”

Quindi Ravezzani continua e va all’attacco: “Il comunicato di Zhang è il comunicato di una persona disperata. Dire che è a rischio la stabilità del club è pericolosissimo. Non è vero che è a rischio la stabilità dell’Inter perché la società, con una politica più sensata sul mercato, con le vittorie che ha ottenuto e quindi con i soldi che ha incassato, con un rosso di 40 milioni di euro, è un club che l’anno prossimo dovrebbe andare in pareggio”.

Una situazione ideale quindi per un nuovo potenziale acquirente ed, infatti, Ravezzani spiega che con il nuovo proprietario, considerando anche il bond da 400 milioni in scadenza nel 2026, “con 800 milioni potrebbe comprare l’Inter: 380 milioni a Oaktree e a Zhang la differenza 420″. Ecco allora che “l’addio di Zhang non credo possa essere un incubo per i tifosi come lui ha cercato di dipingere” con la possibilità che cambi strategia con una società che punti più a giovani che a calciatori a parametro zero avanti con gli anni.