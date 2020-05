CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK PIOLI MALDINI IBRAHIMOVIC / Il Milan continua a ragionare sul futuro, rimane ancora in bilico il discorso legato all'arrivo di Ralf Rangnick nella prossima stagione. Con il tedesco si configura un vero e proprio braccio di ferro. 'Tuttosport' fa il punto della situazione. Il club rossonero non ha ancora accelerato, visto che l'ufficializzazione di un accordo potrebbe portare a una frattura con Maldini, Pioli e Ibrahimovic, profili che sarebbero presumibilmente incompatibili con il nuovo arrivo. Il tutto, con una stagione magari ancora da concludere con il ritorno in campo, potrebbe avere risvolti molto negativi.

Soprattutto, però, il Milan è inamovibile su un punto: vuole Rangnick come allenatore e non come dirigente. Anche perché dovrebbe tenere in busta paga ben tre tecnici: Pioli, per l'appunto,e il nuovo tecnico. Si vorrebbe dunque evitare di elargire un ulteriore stipendio, con un terzo allenatore suggerito dal tedesco.

