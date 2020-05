Il Napoli parte con i tamponi: le ultime di Cm.it

NAPOLI TAMPONI / Stamattina è iniziato il percorso del Napoli verso la ripartenza, i calciatori e in generale l’intero gruppo squadra si stanno sottoponendo al tampone a domicilio. Nella tarda serata di ieri il presidente De Laurentiis ha sottoscritto una convenzione con un laboratorio privato.

Per tutto il gruppo squadra sarà realizzato un tampone ogni 48 ore, quindi giovedì ci sarà il secondo ciclo e, considerando che sarà necessario un altro giorno per processare i tamponi, il ritorno in campo aper gli allenamenti individuali è previsto tra sabato e lunedì. Una volta effettuato lo screening con i tamponi ed accertata la negatività di tutti i componenti, si procederà con le visite mediche che probabilmente saranno previste nel protocollo che lasta discutendo con il comitato tecnico-scientifico.