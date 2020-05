Serie A, Spadafora sul campionato: "Farò di tutto perché riprenda in sicurezza"

SERIE A SPADAFORA / Torna a parlare Vincenzo Spadafora. Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport si è soffermato nuovamente sulla ripresa della Serie A e sul possibile ritorno in campo: "Farò di tutto perché il campionato possa riprendere in sicurezza. Sarebbe surreale demonizzare il calcio per un Ministro dello Sport. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici oggi non disponibili: a metà maggio si potrà fare una previsione realistica - ha dichiarato Spadafora al 'Corriere della Sera' - Allo stesso tempo però non vi posso dire adesso se tra un mese o a metà giugno si potrà andare in campo. L’alternativa era chiudere tutto in anticipo come in Francia, ma nessuno vuole farlo.

Se non si giocherà ci sarà una valanga di ricorsi? Speriamo che non siano proprio necessari".

Spadafora continua: "Io non bado ai sondaggi, solo salvaguardare la salute delle persone all'interno del gruppo squadra. Ricominciare a giocare pone una serie di questioni legate a trasporti, alberghi, a centinaia di persone che si muovono. Di chi è la responsabilita? Sono legittimi gli interessi economici ma anche il calcio deve vivere una nuova stagione, autoriformarsi, pensare di rivedere il proprio sistema, capire se è in linea con quel che accade nel Paese, deve rigenerarsi".