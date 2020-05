CALCIOMERCATO JUVENTUS DE BRUYNE MANCHESTEER CITY / E' stato il primo nome a veder a rischio la sua permanenza dopo la sentenza dell'Uefa: Kevin de Bruyne conferma i dubbi sul futuro al Manchester City per l'esclusione del club inglese della Champions League. Il trequartista belga, accostato anche alla Juventus, parla a 'HLN', e si sofferma proprio sulla mancanza della Champions: "Due anni senza calcio europeo sarebbero molto lunghi: il club però ci ha assicurato che farà ricorso e che è sicuro di vincerlo. Ecco perché sto aspettando per vedere cosa succede: mi fido della società. Certo due anni senza Champions sarebbero molto lunghi: uno anno potrei sopportarlo.

No, la mia decisione non sarà legata a". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il big 'chiama': "Mi piacerebbe giocare con Ronaldo"

De Bruyne conferma anche di aver ricevuto varie offerte negli anni scorsi ma, aggiunge, è felice al City: "Sono contento: gioco in una delle migliori squadre del mondo, gioco in uno dei campionati più competitivi, questo mi piace. Vedremo cosa accadrà: anche nei miei precedenti trasferimenti sono rimasto calmo. Non ho mai avuto problemi e ho sempre aspettato il mio momento". E non è questo il momento per il rinnovo: "Nessuna trattativa in corso, non so cosa accadrà: ora è tutto fermo per il coronavirus, quando finirà la stagione vedremo se ci sarà un'opportunità per il futuro. Ora non è il momento di pensarci".