Inter, il piano se parte Lautaro: 90 milioni, Werner e (almeno) un gioiello blaugrana

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / L'Inter vuole trattenere Lautaro Martinez e farà di tutto per blindarlo. Solo un'offerta fuori mercato o comunque in linea con la clausola rescissoria da 111 milioni di euro può far cambiare idea ai dirigenti nerazzurri e invitarli a sedersi al tavolo della trattativa. Il Barcellona è stato dunque avvertito: la proposta di 50 milioni di euro come base cash più alcune contropartite è irricevibile.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi fa il punto della situazione sulle manovre interiste, con gli uomini mercato nerazzurri che avrebbero ribadito l'intenzione di non trattare al di sotto dei 90 milioni di euro pià (almeno) una contropartita tecnica che porterebbe la valutazione complessiva dell'affare sopra i 111 milioni di euro. Il ragionamento dell'Inter è chiaro: Lautaro, oltre che un attaccante potenzialmente fortissimo, è un perno della rosa di Antonio Conte e perderlo significherebbe dover trovare un sostituto all'altezza che inevitabilmente costerà tantissimo. Il nome in pole rimane quello di Timo Werner, per il quale ci sono stati sondaggi già da dicembre per capire i margini di manovra, nel cui contratto è presente una clausola da 60 milioni di euro in scadenza a metà giugno e soprattutto è corteggiatissimo da Chelsea e Liverpool, oltre che dalla Juventus. L'Inter dunque vorrebbe incassare dall'eventuale partenza di Lautaro i soldi per affondare il colpo su Werner, mentre la contropartita blaugrana che al momento fa più gola sarebbe Nelson Semedo, 26enne esterno destro che permetterebbe di sistemare la falla sulla corsia. Attenzione però anche al giovane Emerson Royal, ora in prestito al Betis: potrebbe diventare una pedina da grande plusvalenza in un prossimo futuro.

