SONDAGGIO CM.IT - Juventus, ecco il nome per il centrocampo!

SONDAGGIO CM.IT CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Juventus molto attiva in sede di calciomercato, dove in estate cercherà di mettere a segno colpi importanti. Uno dei reparti in cui si investirà di più sarà il centrocampo, che non sempre ha convinto nella prima stagione con Sarri alla guida.

Molti i nomi sul taccuino di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter quale sarebbe il giocatore su cui investire maggiormente. Sondaggio stravinto da, con addirittura ildei voti. Molto staccati gli altri: solo ildei voti per, ancora meno per) e).