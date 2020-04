Calciomercato Milan, via libera per l'ex Inter

CALCIOMERCATO MILAN RAFINHA - Il Milan potrebbe affidarsi ad un altro ex Inter per provare a ripartire. Secondo quanto riportato dal sito iberico 'todofichajes.com', infatti, i rossoneri sarebbero intenzionati a dare l'assalto a Rafinha Alcantara, 27enne fantasista brasiliano con passaporto spagnolo, dopo aver saputo che il Celta Vigo non è in grado di pagare i 16 milioni di euro necessari a riscattare il suo cartellino dal Barcellona.

Dopo la breve parentesi in nerazzurro tra gennaio e giugno del 2018, il trequartista paulista potrebbe quindi tornare a Milano ma sull'altra sponda dei Navigli.

