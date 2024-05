Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 maggio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 1 maggio 2024

La Gazzetta dello Sport titola ‘La stella vale oro’, cioè il ventesimo scudetto dell’Inter genera un possibile tesoretto di 250 milioni tra aumento del valore dei calciatori e le nuove maglie destinate a fare boom. In taglio alto ‘Zirkzee, è Juve-Milan’ con l’Inter che si defila. Di spalla ‘La nostra coppa’, l’Europa League in cui speriamo in una finale tutta italiana tra Atalanta e Roma e ‘La Fiorentina ci riprova. Sfida al Bruges’. E ancora la Formula 1 ‘La Rossa vede Newey’ e ‘Sinner più forte di tutto’. In taglio basso la Champions: ‘Il Real è tutto Vinicius. Col Bayern è 2-2′.

Il Corriere dello Sport titola invece ‘Su, Coraggio!’ con le italiane chiamate a portare in alto la Serie A, possibilmente in finale delle coppe europee. ‘Baggio, Totti, Alex, c’è posto per voi‘, in taglio alto con l’iniziativa lanciata dallo stesso quotidiano prima degli Europei che ha raccolto il favore di Spalletti e della Figc per un evento a Coverciano. Di spalla ‘Vinicius da impazzire. Ancelotti può sognare’. In taglio basso ‘Il Mondiale club è un delirio’.

Tuttosport apre con ‘Perché MOTTA‘, ovvero i motivi per cui la Juventus ha scelto l’attuale tecnico del Bologna per il nuovo corso. In taglio alto ‘Ancelotti, un Real Vinicius‘. In taglio basso il Torino: ‘Festa al Robaldo. Sì, senza tifosi. Ma che festa è?’ e ‘Jannik, pensa se stessi bene…’