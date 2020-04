CALCIOMERCATO MILAN OSIMHEN / Poteva arrivare un anno fa, quando ancora militava in Belgio nello Charleroi. Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe '98, è stato vicino al Milan grazie al lavoro dell'allora dirigente Leonardo che aveva impostato l'affare per circa 10-12 milioni di euro. L'addio del brasiliano ha fatto poi tramontare l'operazione servendo l'assist al Lille che se l'è portato a casa per sostituire Rafael Leao, volato in rossonero.

18 gol e 6 assist in 38 presenze dopo, il Milan si è riattivato sulle sue tracce.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui la decisione della Ligue 1 di chiudere anticipatamente il campionato finirà per creare problemi economici non indifferenti ai club transalpini che rischiano di diventare terreno di conquista per le società estere pronte a strappare i migliori calciatori a prezzi di saldo. Si era parlato quindi di cifre enormi, dai 65 ai 70 milioni di euro, che inevitabilmente saranno riviste verso il basso. I rossoneri col capo scout Moncada si stanno muovendo concretamente, anche se la concorrenza è folta ed agguerrita. Accostato anche a Juventus e Inter, Osimhen vanta una lunga lista di estimatori soprattutto in Premier League.

