JUVENTUS MARCHISIO POGBA / Nel corso di una lunga intervista, rilasciata a 'Sportmediaset', Claudio Marchisio, ha parlato del possibile ritorno di Pogba. Attenzioni puntate poi sui centrocampisti italiani: "Mi auguro che Pogba torni ma è un peccato dire che adesso sarebbe il momento giusto per tornare - ammette - L'anno scorso l'ho incontrato a un evento privato e gli ho tirato le orecchie dicendogli perché aveva scelto di andare a Manchester e che doveva restare in bianconero. Ora sono cambiate un po' le cose, è cambiato il centrocampo della Juve ma mi auguro un suo ritorno perché farebbe bene a tutti e due. Conosce già l'ambiente e la Serie A, aumenterebbe la qualità di una squadra già formidabile".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LINFA AZZURRA - "In Italia è un momento positivo per i giovani.

Sono affezionato ai giovani della Juve, poi ci sono i variche faranno bene anche in Nazionale. Barella forse è quello che mi assomiglia di più, può giocare a destra e a sinistra, corre tantissimo e si inserisce: è cresciuto moltissimo".

FUTURO - "Non credo che la panchina sarà la mia strada ma ho smesso giovane e ho tempo per cambiare idea in futuro. Fare un percorso come Nedved sarebbe una bella prospettiva anche perché penso che avere in società persone che conoscono lo spogliatoio e la città e che possano fare da collante con la squadra sia molto importante".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Leonardo sul centrocampista: 50 milioni!

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO agente Simakan: "Maldini è Maldini!"