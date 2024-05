Tegola Juve per la finale: lesione muscolare per il fedelissimo di Allegri

Problemi per la Juventus in vista della finale di Coppa Italia: uno dei big di Allegri alle prese con una lesione muscolare

La Juventus torna da Roma con un pareggio che la avvicina sensibilmente al traguardo del piazzamento Champions, un punto prezioso per tenere a distanza i giallorossi. Ma dalla trasferta capitolina è arrivata anche una brutta notizia che rischia di privare Allegri di uno dei big per la finale di Coppa Italia, tra nove giorni, contro l’Atalanta.

Mazzata per l’ambiente bianconero per l’infortunio di Danilo, che si è sottoposto oggi a esami medici che hanno rivelato un infortunio muscolare. In particolare, come comunicato dal club, dagli esami svolti al J-Medical è emersa una “lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale“. A questo punto, la presenza del capitano juventino in finale il 15 maggio è da considerarsi seriamente a rischio.