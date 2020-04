CALCIOMERCATO INTER GODIN VERTONGHEN KUMBULLA / Diego Godin si allontana sempre di più dall'Inter. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', difficilmente il futuro del difensore uruguaiano sarà ancora a Milano: arrivato in estate a parametro zero dall'Atletico Madrid, Godin non è riuscito ad adattarsi alla difesa a 3 di Conte. Il suo futuro così potrebbe essere in Premier League, oltre il Manchester United c'è anche il Tottenham pronto a puntare su di lui. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Propriod al Tottenham potrebbe arrivare in casa Inter il suo sostituito. Si tratta di Jan Vertoghen, centrale belga in scadenza di contratto con gli 'Spurs'.

Un profilo d'esperienza da affiancare ad un colpo in prospettiva che risponde all'identikit di Marashl'albanese classe 2000 ha tutte le caratteristiche del colpo del futuro, tanto che potrebbe arrivare tra due stagioni. La concorrenza per il difensore delnon manca: ilnon vorrebbe mollare la presa facilmente ma i nerazzurri possono giocarsi due pedine comeLa società gialloblu, l'Inter potrebbe lasciare il giocatore in prestito un'altra stagione per ottenere il sì definitivo del club.

