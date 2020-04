CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER POGBA / Paul Pogba non è più così irraggiungibile. Rimasta per ora inesercitata l'opzione che permette al ManchesterUnited di prolungare di una stagione il contratto in scadenza nel 2021, il francese si avvia verso una sessione di mercato in cui sarà grande protagonista. Con il rinnovo che appare sempre più un'ipotesi complicata, per i 'Red Devils' la prossima sarà la finestra in cui tentare di monetizzare la partenza del centrocampista francese. Anche se ottenere gli oltre 100 milioni di euro cash richiesti per farlo partire sarà molto, molto complicato.

Attenzione dunque agli ultimi sviluppi in terra inglese riportati da 'Tuttosport'. Secondo il quotidiano torinese infatti, la dirigenza dello United avrebbe infine aperto alla possibilità di cedere Pogba in una maxi-operazione di scambio, cercando dunque di ottenere una parte cash ed il resto in contropartite tecniche di un certo spessore. Una mossa che rimette in piena corsa la Juventus, che in rosa vanta diverse pedine gradite ai 'Red Devils': da Pjanic a DouglasCosta passando per Ramsey, Rabiot e Alex Sandro. Ma oltre a prestare attenzione a Real Madrid e Psg che possono riattivarsi in ogni momento, la dirigenza juventina dovrà guardarsi anche dalla concorrenza dell'Inter che con Beppe Marotta vanta un canale privilegiato con Ed Woodward, vicepresidente esecutivo dello United.

