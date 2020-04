CALCIOMERCATO JUVENTUS ARTHUR BARCELLONA INTER / Arthur, centrocampista brasiliano del Barcellona, potrebbe lasciare la Spagna al termine della stagione.

Dopo l'arrivo di, l'exsembra aver perso posizioni nelle gerarchie blaugrana e così il suo nome è finito sui principali quotidiani sportivi. Come riportato da Calciomercato.it, Inter e Juventus seguono con particolare attenzione l'evolversi della situazione : la dirigenza nerazzurra potrebbe inserire Arthur come contropartita tecnica nella trattativa con il Barça per, ma secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' i bianconeri sono pronti a fare sul serio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contropiede al Barça: pressing su Arthur

Juventus, dalla Spagna: pressing su Arthur | Confermata anticipazione CM.IT

A causa della crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria del coronavirus, la Juventus è decisa ad offrire alcuni giocatori al Barcellona per facilitare l'acquisto di Arthur. Come riportato anche da Calciomercato.it, il nome di Miralem Pjanic è attualmente da escludere: secondo il Mundo Deportivo infatti i blaugrana preferirebbero altri giocatori più giovani rispetto al bosniaco 30enne. Tra questi ci sono Rodrigo Bentancur e Federico Bernardeschi, nome già accostato al Barcellona nelle scorse finestre di mercato. Attenzione perché al Barcellona piace tanto anche Mattia De Sciglio, il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Matthijs de Ligt, scippato un'estate fa da Paratici. Per la difesa occhi anche su Merih Demiral e Daniele Rugani.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, la risposta di Arthur all'interesse dell'Inter

Calciomercato Inter, da Vidal ad Arthur: il Barcellona pronto a tutto per Lautaro