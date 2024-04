Penalizzazione nel prossimo campionato: hanno tempo fino a giugno

Grossi guai per una importante società calcistica: nel prossimo campionato potrebbe ricevere una importante penalizzazione in classifica

La stagione calcistica deve ancora concludersi, ma i club e le dirigenze sono già proiettati al prossimo anno. E l’andamento di questo finale di stagione potrebbe incidere pesantemente sul modo di approcciare alla nuova annata, non soltanto a seconda del raggiungimento degli obiettivi attuali di campo o meno.

Grande attenzione ai verdetti della giustizia sportiva, soprattutto in Inghilterra, dove di recente i club sono finiti a ripetizione sotto la lente d’ingrandimento delle istituzioni calcistiche per problematiche di carattere finanziario. Rischia di ricevere una stangata anche il Leeds, che sta tentando di tornare in Premier League (testa a testa con l’Ipswich Town per la promozione diretta, altrimenti si dovrà passare dai playoff), ma che, se dovesse riuscirci, potrebbe dover iniziare la stagione 2024/2025 con un segno meno in graduatoria. Il problema sono i tanti milioni di euro in commissioni dovute ad altri club per il trasferimento dei giocatori nella propria rosa. Un totale di oltre 222 milioni di euro, 86 dei quali andrebbero pagati entro giugno. Se la scadenza non sarà rispettata, come spiega ‘Football Insider’, la penalizzazione – la cui entità sarà da stabilire – sarà inevitabile.