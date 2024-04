“Lo sanno da mesi”: Allegri-Juventus, è tutto deciso

Per Allegri è arrivato il capolinea: via dalla Juventus, lo hanno già comunicato anche ai calciatori, bloccato il nuovo allenatore

“Lo spogliatoio lo sa da mesi”. In casa Juventus è l’ora delle decisioni per il futuro: in attesa della matematica certezza della qualificazione in Champions, i bianconeri progettano la prossima stagione partendo dalla panchina.

Con Allegri o un nuovo allenatore non è questione di dettagli, ma di scelte fondamentali per il nuovo corso. Come raccontato da Calciomercato.it, in prima fila per la panchina bianconera c’è Thiago Motta per il quale si è rivelato inutile il sondaggio fatto dal Chelsea nei giorni scorsi. L’attuale allenatore del Bologna dovrebbe diventare il nuovo tecnico della Juventus per la stagione 2024/2025 con gli eventuali annunci che arriveranno soltanto alla fine del campionato, considerato che entrambe le società coinvolte devono ancora raggiungere i rispettivi obiettivi.

Sembrano esserci pochi dubbi su quel che sarà la fine della seconda esperienza di Allegri a Torino e lo afferma anche Sandro Sabatini nel corso di ‘Pressing’, rivelando anche che la decisione è stata già annunciata in qualche modo anche alla squadra.

Calciomercato Juventus, Allegri via: squadra già informata

Stando a quanto dichiarato dal giornalista la decisione di mandare via Allegri è stata già fatta pervenire alla squadra.

“Per qualsiasi spogliatoio che sa da mesi che Allegri non sarà più l’allenatore dell’anno prossimo, è un miracolo essere in una situazione così”. Sabatini è certo che le strade di Juve e allenatore si separeranno al termine di quest’annata e dice anche il nome del successore, confermando la pista Motta: “Allegri non rimane – il suo annuncio – . Hanno già bloccato Thiago Motta“.

Tre anni dopo il suo ritorno, quindi, per il tecnico toscano potrebbe arrivare il momento di fare le valigie e ripartire da un’altra squadra. Prima c’è però da certificare il ritorno in Champions e magari chiudere alzando un trofeo con la finale di coppa Italia contro l’Atalanta in programma a metà maggio.