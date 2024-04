Kessié non basta e rischia, Laporte salva CR7: il report dall’Arabia

Kessié non basta e ora rischia la Champions, Laporte salva ancora l’Al-Nassr di CR7: il report completo di quanto successo nella Saudi Pro League

Turno importante quello andato in scena in Arabia nello scorso weekend e che ha visto scossoni rilevanti nella zona Champions asiatica. Due sono infatti le corse ancora vivissime nella Saudi Pro League, quella legata alla salvezza e quella per l’ultimo posto disponibile per giocare il prossimo anno in campo internazionale.

Le prime due posizioni sono infatti occupate dall’Al-Hilal, domani impegnato nelle semifinali della King Cup contro l’Al-Ittihad, e l’Al-Nassr, praticamente quasi matematicamente impossibilitato a vincere il campionato e costretto a navigare in questo limbo fino al termine della stagione, tra circa un mese.

Per quel che riguarda la lotta retrocessione, invece, l’Al-Hazem sembra ormai spacciato con 8 punti di distacco dal 15° posto, mentre per le altre due retrocessioni la lotta è serratissima, con appena 3 punti di distacco tra la 17a posizione e la 14a. Un finale di stagione, dunque, interessante, e che potrebbe regalare dei verdetti inaspettati.

Kessiè e Benzema ora rischiano: si infiamma la corsa Champions

Prima di concentrarci proprio sui temi più caldi di giornata, è giusto soffermarsi sull’ennesima vittoria dell’Al-Hilal. Ormai non fa più notizia il successo degli uomini di Jorge Jesus, che si sono presentati in campo quasi con tutte riserve e con un Milinkovic-Savic falso nueve. Nonostante questo, è arrivato un 3-1 netto sull’Al Fateh.

Trova i 3 punti anche l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, matematicamente qualificato alla prossima Champions League asiatica. Prestazione opaca del portoghese capocannoniere della lega, salvato dal gol di Laporte al minuto 68 su assist do Brozovic, nella gara esterna contro l’Al-Khaleej.

A fare più rumore, però, è stata la caduta rovinosa dell’Al Ahli e dell’Al-Ittihad. I neroverdi hanno perso per 2-1 contro l’Al Riyadh che è riuscito così a fare un balzo in avanti importantissimo nella lotta alla salvezza. Non è bastato, infatti, il gol di Kessié al decimo minuto di recupero del primo tempo, dato che la gara è stata decisa dalla rete di Al Harajin all’84’.

Ancora più pesante il ko della squadra di Benzema, caduta per 3-1 in casa, sotto i colpi dell’Al-Shabab. A nulla è servita la rete di Hamdallah, il capocannoniere della squadra, che aveva momentaneamente pareggiato i conti, prima dei due gol di Carlos Junior e Al Juwayr.

Chi ne ha approfittato è stato l’Al-Taawon, che grazie ad un gol di Joao Pedro al minuto 89 ha strappato i 3 punti in casa del Damac e ha scavalcato l’Al-Ittihad in classifica, portandosi al quarto posto, e andando a -1 dall’Al Ahli, che ha una gara da recuperare contro l’Al-Hilal. La corsa Champions è dunque apertissima e sia Kessié (con Brozovic e Firmino), che Benzema, rischiano di essere beffati dalla realtà più sorprendente dell’intera Saudi Pro League.