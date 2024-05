DIRETTA Serie A, Lecce-Udinese 0-0: Si parte! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di Gotti e l’Udinese di Cannavaro in tempo reale

L’Udinese è di scena sul campo del Lecce in Salento nel primo posticipo del lunedì valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, 17esimo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro internazionale Massa della sezione di Imperia.

Da un lato i giallorossi di Luca Gotti, privi dello squalificato Piccoli, sono reduci da due pareggi consecutivi contro il Monza in casa e contro il Cagliari in trasferta. Lo scopo è quello di ottenere un altro risultato positivo per ottenere la matematica permanenza nella massima serie con due giornate di anticipo. Dall’altro lato i bianconeri di Fabio Cannavaro, che a loro volta vengono dal doppio pareggio contro il Bologna e contro il Napoli, hanno bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di non retrocedere in Serie B. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su tablet, pc e smartphone soltanto sulla app di Dazn. All’andata la gara finì con un pareggio con il risultato di 1-1, con la rete di Piccoli dopo il vantaggio di Thauvin su rigore. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Via del Mare’ tra Lecce e Udinese live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lecce-Udinese

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Rafia; Krstovic. All. Gotti

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. All. Cannavaro

CLASSIFICA SERIE A: Inter 92, Milan 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Napoli 51, Fiorentina** 50, Torino 50, Genoa 46, Monza* 45, Lecce* 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli e Frosinone 32, Udinese* 30, Sassuolo 29, Salernitana 15.

*una gara in meno

**due gare in meno