DIRETTA Serie A, Fiorentina-Monza: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Monza di Palladino in tempo reale

La Fiorentina riceve il Monza a Firenze nel monday night che chiude la trentaseiesima giornata di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno ancora poco da chiedere a questo campionato che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Reduci dal pareggio in terra belga contro il Club Brugge che è valsa la qualificazione alla seconda finale consecutiva di Conference League, i viola di Vincenzo Italiano puntano a tornare a vincere dopo il ko contro il Verona. I biancorossi di Raffaele Palladino, invece, vanno a caccia di un successo che manca da quasi due mesi in cui sono arrivati tre pareggi contro Bologna, Lecce e Lazio e tre sconfitte contro Torino, Napoli e Atalanta. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. All’andata i gigliati si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Beltran. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Monza live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Monza

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. All. Italiano

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Zerbin, Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Napoli 51, Fiorentina** 50, Torino 50, Genoa 46, Monza* 45, Lecce 37, Verona 34, Cagliari e Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 15.

*una gara in meno

**due gare in meno