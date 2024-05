Scelta la squadra ideale per Conte: non ci sono dubbi

Antonio Conte, discorsi ancora in atto per la prossima panchina dell’ex Ct ma arriva il momento della scelta

Mentre la stagione calcistica dei club si avvia alla conclusione, dietro le quinte altri attori protagonisti attendono di entrare in scena per la prossima. Parliamo soprattutto di allenatori pronti a cambiare panchina o a tornare in gioco dopo un periodo di stop. Inevitabile pensare, tra tutti, ad Antonio Conte, che scalpita letteralmente.

Conte è di certo uno dei protagonisti principali dei rumours di questi giorni, essendo uno dei tecnici più richiesti su piazza, da chi pensa di cambiare guida tecnica. Tante le piste ancora aperte, di cui vi stiamo raccontando con dovizia di particolari qui su Calciomercato.it. Si prepara all’accelerazione il Napoli, anche se c’è divergenza di vedute tra il presidente De Laurentiis e l’ad Chiavelli. Nel frattempo, Conte avrebbe dato disponibilità al Milan, ma i rossoneri sono ancora alle prese con la valutazione di altri nomi come Fonseca e Conceicao.

Conte, ritorno in panchina in Serie A: il Milan la meta ideale

Idee chiare, di sicuro, per gli utenti che ci seguono, per i quali la scelta migliore per Conte sarebbe proprio il Milan, per andare a caccia di altri trionfi in Italia, dopo gli scudetti già vinti con Juventus e Inter.

La nostra redazione, nel consueto sondaggio quotidiano sul canale su ‘X’, ha chiesto agli utenti quale sarebbe la meta ideale per l’ex Ct, con l’ipotesi rossonera votata dal 47,5% dei partecipanti. Meno quotata l’ipotesi Napoli, con il 25,8% delle preferenze. Ancor meno gettonato un ritorno alla Juventus (19,2%) o in Premier League (7,5%).