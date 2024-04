Futuro Gilardino, doppio annuncio: “Volontà già espressa”

L’allenatore del Genoa ha parlato nel post-partita dopo la convincente vittoria per 3-0 sul Cagliari

Per festeggiare la salvezza aritmetica, il Genoa si è concesso una serata perfetta con la larga vittoria per 3-0 sul Cagliari. Una stagione da incorniciare per Alberto Gilardino e i suoi ragazzi, sempre distanti dalla zona retrocessione e autori di ottime prestazioni anche contro grandi squadre.

Il futuro del tecnico, però, non è ancora stato risolto e sulle sue tracce non mancano numerose pretendenti nel campionato italiano. Intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ nel dopo gara di questa sera, il presidente del Grifone Alberto Zangrillo ha parlato dunque della possibile permanenza del tecnico.

Così il numero il numero uno del Grifone sull’allenatore: “Io gli voglio bene, quando c’è stato da tutelarlo da voci che potevano cagionargli danno l’ho fatto in prima persona. Lui sa che io sono dalla sua parte e lui sa che il presidente padrone, cioè quello che decide senza avere gli strumenti per decidere e quindi in modo unilaterale, commette degli errori. E’ una materia molto delicata, bisogna sentire prima di tutto la volontà di Gilardino che credo sia stata espressa. Stasera la squadra ha giocato per e con lui, abbiamo visto l’abbraccio che i ragazzi hanno tributato al loro mister. Sarebbe difficile e doloroso per me perderlo, credo ci siano le condizioni per programmare un’avventura insieme a lui. Questo è il pensiero di Alberto Zangrillo, è il pensiero del presidente”.

Lo stesso Gilardino, dopo un simpatico siparietto con il suo presidente, ha rivelato che ancora nulla è stato deciso e che nei prossimi giorni – in un senso o in un altro – verrà fatto chiarezza nell’incontro programmato con il club: “In questi giorni ci incontreremo e parleremo. Da parte mia c’è grande affetto e riconoscenza nei confronti di questa società e di questa gente. Avremo modo di parlare in modo concreto”.