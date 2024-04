Addio Milan, Kjaer non è il solo: in tanti con la valigia in mano

Diversi i giocatori pronti a fare le valigie in casa Milan: non solo Kjaer e Giroud, il club rossonero perde alcune pedine importanti

In attesa di decifrare il futuro della panchina, il Milan si appresta a dire addio a diversi elementi del gruppo, che ha conquistato lo Scudetto.

Stefano Pioli non sarà, dunque, l’unico a salutare la compagnia: il Diavolo dovrà fare i conti con la partenza di due pilastri come Simon Kjaer e Olivier Giroud. Per il danese è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del suo agente; per l’attaccante, invece, è solo questione di tempo, ma nel suo futuro ci sarà la Major League Soccer, con i Los Angeles FC.

Tre addii certi, dunque, in casa Milan, dove non sono preannunciate rivoluzione, ma inevitabilmente qualche altro elemento farà le valigie. E’ successo, a sorpresa la scorsa estate, con Sandro Tonali, e verosimilmente accadrà anche stavolta.

Il Milan non ha l’obbligo di cedere per acquistare, avendo i conti in ordine, ma le offerte importanti verranno valutate certamente. Inevitabilmente così i primi indiziati sono Theo Hernandez e Mike Maignan, che hanno contratti in scadenza nel 2026. Ancora non è arrivata alcuna firma (anche se con il portiere le parti sono più vicine), e così proposte indecenti sugli 80 milioni di euro (qualcosa in più per il terzino) non sarebbero ignorate. Più difficile, invece, un addio di Rafa Leao, che ha un accordo lungo con il Milan (scadenza 30 giugno 2028) e ha espresso più volte la volontà di rimanere. Nei piani del Milan non c’è quello di vendere i propri campioni, ma il Diavolo si affiderà ancora al player trading, magari con altri elementi della rosa.

Milan, tesoretto dai sacrificabili: Bennacer, partenza indolore

Come scritto su Calciomercato.it, attenzione al futuro di Ismael Bennacer. L’algerino ha vissuto una stagione complicata, ma continua ad essere parecchio apprezzato all’estero, soprattutto in Premier League e in Arabia Saudita.

Il Milan è così pronto a valutare offerta da 30/40 milioni per uno dei giocatori più pagati della rosa. Quest’ultimo è certamente un aspetto che non può essere sottovalutato. Può fare le valigie anche uno tra Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Anche in questo caso ci vuole una proposta da almeno 30 milioni di euro. Difficile vista la stagione non esaltante di entrambi. Occhi puntati, infine, anche su Luka Jovic. Il Diavolo è convinto che il serbo può rappresentare una buona alternativa in avanti, ma serve trovare un accordo con il suo entourage per proseguire insieme e non è detto che ciò avvenga.