“Reciproche volontà”: ora l’addio al Milan è UFFICIALE

Dopo quattro anni e mezzo termina l’avventura in rossonero: “Sembra essere arrivato il momento giusto”

Mancava, per così dire, solo l’ufficialità circa il suo addio al Milan al termine della stagione. Ufficialità arrivata in queste ore: l’avventura in rossonero, iniziata nel 2020, è finita.

120 presenze, 1 gol e 3 assist: è il bottino conquistato di Simon Kjaer in quattro anni e mezzo con la maglia del Milan, indossata per la prima volta il 15 gennaio del 2020, nel match del ‘Meazza’ contro la Spal valevole per gli ottavi di Coppa Italia. L’ultima, ma magari non l’ultimissima visto che alla fine del campionato rimangono quattro partite, a Reggio Emilia contro il Sassuolo due settimane fa. In rossonero, Kjaer ha vinto uno Scudetto nella stagione 2021/2022.

Ora scorrono i titoli di coda sulla sua esperienza al Milan. Al danese ‘Bold’, il suo agente ha ufficializzato l’addio del centrale in scadenza a giugno: “Simon lascerà il Milan, le parti condividono e c’è comprensione delle reciproche volontà – le parole di Mikkel Beck – Sembra essere arrivato il momento giusto, un giorno mi disse che avrebbe voluto giocare con il Milan: è riuscito a realizzare il suo sogno e nel modo più bello. Destinazione futura? Giocherà l’Europeo e poi sarà libero di trasferirsi dove vuole. Vuole poter scegliere liberamente dove sarà la prossima avventura, per lui e per la sua famiglia”.