Saudade rossonera: il grande ritorno al Milan, ci pensa Ibra

Da convincere il club a darlo in prestito, contribuendo inoltre al pagamento di più della metà del ricchissimo ingaggio

Fuga dall’Arabia è un film che potrebbe riproporsi nelle sale del prossimo mercato estivo. Il calcio che conta, nonostante i petrodollari, resta del resto quello europeo, quindi altri big che mesi fa si sono trasferiti nella triste Saudi League potrebbero cercare in tutti i modi di farci ritorno. Da questa sorte di saudade da Vecchio Continente può trarre beneificio pure la nostra Serie A, nella fattispecie il Milan.

Uscendo dalla questione dopo Pioli, ahinoi sempre più noiosa, per rilanciarsi i rossoneri non dovranno acquistare soltanto una punta, anche se poi il grosso del budget verrà investito proprio per il sostituto di Giroud. Chi prenderà le redini della squadra, infatti, avrà bisogno di altri innesti di un certo livello per restare agganciati al treno di altissima classifica, oggi guidato dall’Inter. Per esempio, di un centrocampista in grado di fare le due fasi. Di appoggiare gli attaccanti e, allo stesso tempo, fare da filtro a metà campo.

Riallacciandoci all’Arabia, un nome perfetto per il Milan sarebbe un grande ex: Franck Kessie. Dopo un anno a Barcellona al di sotto delle aspettative, l’ivoriano ha traslocato all’Al-Ahli, ma nemmeno nel campionato di plastica lì è riuscito a lasciare il segno.

Milan, le condizioni per il ritorno di Kessie

Pedina fondamentale nella stagione dello Scudetto, il ventisettenne potrebbe aprire a un ritorno al Milan. ‘Il Presidente’ è stato a San Siro in occasione della gara con la Roma valevole per l’andata dei quarti di Europa League, salutando i compagni negli spogliatoi. In più ha un ottimo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, da comunicato il braccio destro di Gerry Cardinale.

Se lo svedese scendesse in campo in prima persona, ecco che il Kessie bis potrebbe diventare realtà. Certo, poi andrebbe convinto l’Al-Ahli a darlo in prestito, contribuendo al pagamento di più della metà del faraonico ingaggio. Circa 20 milioni, a fronte di un contratto in scadenza nel 2026. Nel calciomercato sono andate in porto operazioni che in partenza sembravano più difficili…