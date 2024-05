Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 maggio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 12 maggio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 12 maggio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Mamma che gol” è il titolo principale della ‘Gazzetta dello Sport’, dedicato alla goleada del Milan, 5-1 al Cagliari. In alto, spazio all’impresa del Bologna, vicinissimo alla Champions aritmetica dopo la vittoria a Napoli: “Bologna, ci sei“.

Il momento storico della squadra rossoblù viene esaltato anche dal ‘Corriere dello Sport’, con un titolo esemplificativo: “Bologna la Motta“. In basso, tensione in casa Lazio in vista della gara con l’Empoli: “Tudor boccia Luis“, in riferimento a Luis Alberto.

Su ‘Tuttosport’, riflettori sulla Juventus, che cerca il match point Champions con la Salernitana e punta al mercato: “Juve, la Champions e Calafiori“. In basso, focus sull’Inter: “Accordo con Pimco, Zhang per ora si tiene l’Inter“.

Rassegna stampa, 12 maggio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Solita puntata anche all’estero, dove non mancano titoli interessanti per quanto concerne le situazioni di mercato di alcuni club blasonati.

In Spagna, su ‘Sport’, si parla del futuro del bomber principe del Barcellona, con l’agente atteso in città per prendere una decisione: “Presion a Lewandowski“. In Germania, invece, è alta tensione per la panchina del Bayern Monaco: “Bayerns trainer-chaos“, si legge sulla ‘Bild’, con i volti di Ten Hag, Flick, De Zerbi, Rangnick e Tuchel in prima pagina. Come andrà a finire?