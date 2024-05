La stagione è un disastro: hanno scelto Tuchel per il rilancio

Una stagione disastrosa, ben al di sotto delle aspettative: a fine campionato sarà esonero e Tuchel è stato scelto per il rilancio

Un disastro. È questo il giudizio che i dirigenti danno della stagione che sta per terminare e che può avere solo un finale: il cambio in panchina.

Non sembra esserci alternativa per il Manchester United: la finale di Fa Cup contro il Manchester City può in qualche modo rendere meno amara l’annata dei Red Devils, ma sembra non poter essere decisiva per le sorti di ten Hag. La dirigenza del Manchester, in particolare Jim Ratcliffe vuole il cambio della guardia dal punto di vista tecnico.

L’ottavo posto in campionato non può essere soddisfacente per una società che in passato ha dominato in Inghilterra ed Europa: la crisi di risultati della grande decaduta travolge anche ten Hag che dopo la finale di Fa Cup dovrà fare le valigie, salvo sorprese, e trovarsi un’altra squadra.

Il Manchester United riparte da Tuchel

‘Football Insider’ rivela che il Manchester United la decisione già l’ha presa e non saranno gli ultimi risultati, compresa l’importante derby contro il City, a influenzare la scelta della dirigenza in vista della prossima stagione.

Dopo un’annata ben lontana dalle aspettative, ten Hag sarà esonerato e al suo posto il prescelto sembrerebbe essere Thomas Tuchel, attuale allenatore del Bayern Monaco, ma anche lui destinato a lasciare il club a fine stagione. Il tedesco non ha vissuto certo un’annata felice, con i bavaresi che dopo anni chiuderà a ‘zero tituli’ e ha voglia di rilancio: il Manchester United potrebbe offrirgli un’opportunità immediata anche se non sarà certo una missione semplice.

La Premier League manca dall’Old Trafford dal 2013, ultimo anno di Alex Ferguson alla guida della squadra.