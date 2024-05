Dalla Juve al Napoli: 10 milioni per l’attaccante

Colpo in attacco, intreccio tra Juventus e Napoli: affare da 10 milioni di euro, le ultime sull’ennesima sfida a distanza

Dopo aver avviato insieme il nuovo ciclo della Juventus, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna separeranno le loro strade. Per il secondo, percorso inverso rispetto al collega, con il Napoli ad attenderlo. E le strade di bianconeri e azzurri sono destinate a incrociarsi ancora.

Entrambe le squadre dovranno in qualche modo ricostruire, la Juventus per mettere fondamenta solide al nuovo progetto e il Napoli ripartendo dopo una annata disastrosa. Tra i rinforzi maggiormente seguiti dalle due società, un attaccante che interessa da tempo, Laurientè del Sassuolo. Con i neroverdi che potrebbero essere costretti a svenderlo, per una cifra intorno ai 10 milioni o leggermente superiore, come spiegato da ‘Tuttosport’, in caso di retrocessione in Serie B. Occhi puntati dunque sulla corsa salvezza e sui suoi esiti, con la sfida tra Juventus e Napoli pronta a riaccendersi.