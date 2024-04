Ranieri esalta Gilardino e fissa la quota salvezza: “Ecco quanto serve”

Le dichiarazioni di Ranieri, tecnico del Cagliari, al termine del match del Marassi, contro il Genoa di Alberto Gilardino

Si ferma la corsa verso la salvezza del Cagliari di Ranieri. I sardi sono stati battuti al Marassi dal Genoa di Gilardino. Un 3 a 0 netto che racconta perfettamente l’andamento della partita, mai in discussione.

“Era meglio non rivedere le immagini – esordisce Ranieri ai microfoni di Dazn, sorridendo -. Il Genoa ha meritato, giocando bene. E’ stato un peccato, speravamo di fare un punto, ma quando si gioca contro una squadra più brava è giusto far loro i complimenti. Gilardino ha messo Thorsby forse perché temeva le nostre palle inattive e poi ci ha fatto gol proprio lui. Mina? Mancava parecchia gente che di solito fa giocare bene la squadra. Abbiamo fatto quello che si è potuto, non molto onestamente”.

Genoa-Cagliari, Ranieri: “Lotteremo fino all’ultimo secondo”

Inevitabile parlare di salvezza. Il Cagliari è atteso nel weekend da un’importante sfida contro il Lecce. Servirà una vittoria per avvicinarsi alla permanenza in Serie A:

“Il campionato è bellissimo sia in alto che in basso – prosegue Ranieri -. Credo che con 36-37 punti ti salvi, ma non ne sono sicuro. Bisogna restare svegli, alla prossima abbiamo uno scontro diretto. Serve andare avanti passo dopo passo e fare più punti possibili. Contro il Lecce bisognerà fare del nostro meglio contro un’ottima squadra. Lotteremo fino all’ultimo secondo e poi vedremo se i punti che conquisteremo basteranno per restare in Serie A”

Ultima battuta sui giovani allenatori, che si stanno mettendo in mostra in Serie A: “Mi piace molto Gilardino, così come Palladino. Guida il Genoa con una naturalezza e gli faccio i complimenti”