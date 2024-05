Scandalo Real-Bayern: spunta il video definitivo

Tuchel ha definito “inaccettabili” le scuse dell’arbitro Marciniak. De Ligt ha detto che “è una vergogna”

Continua a far discutere il clamoroso episodio degli ultimi istanti della semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Siamo al 103′ di gioco, Kimmich lancia lungo in zona de Ligt e Mazraoui. Interviene in maniera errata il terzino degli spagnoli Mendy, colpisce di testa facendo un vero e proprio assist all’ex Juventus che insacca. Ma qualche frazione di secondo prima del tiro di de Ligt, l’arbitro polacco Marciniak aveva fischiato l’interruzione del gioco per la segnalazione di fuorigioco di Mazraoui da parte del suo assistente, il connazionale Listkiewicz.

🚨🎥| Here’s the video from beIN Sports explaining that Noussair Mazraoui was onside. pic.twitter.com/EDsWukwuRx https://t.co/yfJNV3IsqV — CentreGoals. (@centregoals) May 9, 2024

Già dalle prime immagini, però, Mazraoui è sembrato in posizione regolare. Sarebbe stato il gol del 2-2, che avrebbe portato la gara ai supplementari. In Germania si è gridato e si sta gridando ancora allo scandalo, in queste ore stanno girando diversi video dell’azione. Quello di ‘beIn Sports’ – vedi in alto – mostra chiaramente che il laterale marocchino è tenuto in gioco da Rudiger.

Marciniak ha chiesto scusa, scuse che Tuchel ha definito “inaccettabili”. Mentre lo stesso de Ligt, a fine partita, ha detto che “è una vergogna”.