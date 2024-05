Gilardino “rosica”, ma pensa al futuro: “Firme in mattinata, ecco cosa serve”

Le dichiarazioni del tecnico Alberto Gilardino al termine del match dell’Olimpico, contro la Roma, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A

Cade nel finale il Genoa di Alberto Gilardino. All’Olimpico, il Grifone perde per mano della Roma, nonostante la superiorità numerica.

Il ko non cancella certo quanto di buono fatto in stagione dai liguri, ma l’ex attaccante ai microfoni di Dazn mostra un pizzico di delusione: “Rosichiamo perché non possiamo prendere un gol del genere – afferma subito Gilardino – Dovevamo fare meglio, ma vanno fatti i complimenti comunque ai ragazzi per come l’abbiamo giocata. C’è stata la consapevolezza contro una squadra forte che si gioca un obiettivo importante. Abbiamo, però, lavorato bene tra i reparti, mantenendo le distanze con ordine. I ragazzi si sono espressi al massimo. Quando eravamo in 11 contro in 10, come detto, potevamo evitare di prendere gol”.

Roma-Genoa, Gilardino: “Servono giocatori affamati”

Si affronta poi il discorso legato al futuro. Un futuro che per Alberto Gilardino sarà ancora al Genoa.

Il Grifone, dunque, continuerà con l’ex attaccante in panchina: “Il contratto l’ho firmato stamani come era concordato – prosegue Gilardino – Sono felice così come la società . Diamo continuità ad un lavoro che dura da un anno e mezzo. Dobbiamo arricchirci di giocatori affamati. Servono giocatori che hanno voglia di vestire la nostra maglia. Corteggiamenti? La mia volontà l’avevo espressa un po’ di tempo fa, volevo dare continuità al mio progetto. Mi trovo bene qui, si è creato qualcosa di importante ed è questa la cosa più importante per un allenatore”