Genoa, Gilardino e la scaramanzia: “Ho voluto firmare a Roma, ecco perché”

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Roma all’Olimpico: una buona prestazione, con l’errore finale e il rammarico

Il Genoa non riesce a strappare un punto alla Roma, nonostante una buonissima prova. L’errore in marcatura sul gol di Lukaku, però, vanifica tutto e i giallorossi possono così blindare definitivamente il sesto posto.

Nel postpartita il tecnico rossoblù ha parlato in conferenza stampa del match e del suo futuro: “Questa partita rispecchia la squadra e i valori di questi ragazzi, quello che abbiamo costruito in questi mesi. La volontà di creare un gruppo, un dna, un’idea, stasera abbiamo fatto un’ottima partita, c’erano tutti i presupposti per portare a casa un risultato positivo. Torniamo a casa rosicando, potevamo fare meglio sul gol ma ci può essere di insegnamento”.

Cosa servirà? “Dobbiamo confermare quanto fatto fino ad ora, già prendere e confermare tutto è fondamentale. Poi dobbiamo andare alla rierca di giocatori che devono essere affamati e vogliosi di giocare al Genoa. Sono grato per il percorso col Genoa, ripartiamo da basi molto buone, c’è la possibilità di crescere”.

Sulla firma. “Abbiamo voluto riproporre la firma a Roma come era successo nella precedente firma. Col direttore abbiamo preso un caffé e abbiamo firmato”.