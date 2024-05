‘Giallo’ finale Real-Bayern, de Ligt demolisce Marciniak: “Una vergogna”

Ultimi istanti thriller al Bernabeu tra Real Madrid e Bayern Monaco: il fischio di Marciniak è destinato a calamitare a lungo l’attenzione mediatica

Grazie all’ennesima rimonta completata negli ultimi minuti, il Real Madrid è riuscito ad imporsi a discapito del Bayern Monaco, trovando una vittoria pesantissima. Grazie alla zampata griffata da Joselu, i Blancos volano in finale di Champions League dove affronteranno il Borussia Dortmund. Al 95′, però, i bavaresi hanno recriminato a lungo per una decisione di Marciniak.

In occasione dell’ultima azione condotta dalla compagine di Tuchel, Kimmich ha scodellato in area un pallone che Mendy è stato bravo a respingere di testa. Marciniak, su segnalazione del guardalinee, ha deciso di fermare subito il gioco, pizzicando in fuorigioco de Ligt. Proprio il difensore olandese, però, qualche istante dopo il fischio dell’arbitro ha depositato in rete il pallone. La posizione dell’ex centrale della Juventus è obiettivamente sul filo del fuorigioco e diversi replay non hanno sciolto il dubbio. Ne è nata una vivace polemica, con la panchina tedesca che ha espresso a chiare lettere il suo disappunto. Le proteste dei calciatori del Bayern sono poi proseguiti anche dopo il triplice fischio per un episodio del quale sentiremo a lungo parlare.

Nel post partita proprio de Ligt si è espresso in questi termini: “Non voglio dire che il Real Madrid abbia sempre gli arbitri a favore…ma questo oggi fa la differenza”. De Ligt ha poi aggiunto, sempre dalla pancia del Bernabeu: “Conosciamo tutti le regole, è una vergogna”.