Donnarumma alla Juventus, in Spagna spuntano le cifre dell’affare

L’ex portiere del Milan è legato al PSG da un contratto in scadenza a giugno 2026. Il suo stipendio è circa 12 milioni a stagione. Ecco la scelta di Giuntoli per il post Szczesny

Altro che rinnovo col Paris Saint-Germain, secondo ‘Todofichajes.com’ Gigio Donnarumma potrebbe tornare in Italia nel prossimo calciomercato estivo. Destinazione, manco a dirlo, Juventus.

Per il portale spagnolo, da diverse settimane ci sarebbero dei contatti tra la dirigenza bianconera e quella parigina per un’operazione che avrebbe del clamoroso. Stando alla fonte, va capita ancora la volontà del classe ’99, vicino alla Juve già prima del suo trasloco a Parigi. Al-Khelaifi valuta il cartellino dell’ex Milan, ricordiamolo preso a costo zero nel 2022, circa 50 milioni di euro.

Giuntoli è da tempo al lavoro per l’eredità di Szczesny, ancora legato alla società di Exor da un altro anno di contratto. A proposito del sostituto del polacco, nell’ultimo mese ha ripreso forza la candidatura di Di Gregorio del Monza. Come raccontato anche da Calciomercato.it, il Football director della Juventus si è incontrato con Adriano Galliani per parlare soprattutto dell’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter.

“Di Gregorio ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Oltre ai bianconeri piace anche alle altre big Inter (sarebbe un ritorno) e Milan, senza dimenticare i sondaggi concreti dalla Premier League – abbiamo scritto lo scorso 25 aprile – Dopo l’ultimo blitz, però, la Juve è balzata in pole”, con il portiere milanese classe ’97 che ha già aperto al trasferimento alla Continassa.