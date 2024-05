Ranking UEFA per Nazioni: la posizione dell’Italia, non accadeva dal 2006

Decisiva la qualificazione della Fiorentina in finale di Conference League. La Spagna non potrà più superarci

L’Italia chiuderà la stagione al secondo posto nel Ranking UEFA per Nazioni. Non accadeva dal 2006.

Decisiva in tal senso è stata la qualificazione della Fiorentina in finale di Concerence. Ora il nostro Paese non potrà più essere superato dalla Spagna, nonostante ieri sera il Real Madrid abbia conquistato l’accesso alla finale di Champions League.

RANKING NAZIONI

1) Inghilterra: 104,303 punti

2) Italia: 89,426 punti

3) Spagna: 89,239 punti

4) Germania: 86,338 punti

5) Francia: 66,831 punti

L’Italia chiuderà invece al primo posto nella classifica dei Coefficienti nazionali stagionali. La Germania non potrà più scavalcarci. Entrambi i Paesi si sono già garantiti due posti extra nella nuova Champions che partirà l’anno prossimo.

Italia: 20,142 punti (posto extra in Champions)

Germania: 19,071 punti (posto extra in Champions)

Inghilterra: 17,735 punti

Francia: 16,250 punti

Spagna: 15,812 punti