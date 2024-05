Da Allegri a Mourinho, scelta fatta: la panchina ha un nuovo padrone

L’intreccio tra Max Allegri e José Mourinho regala già un vincitore. La rivelazione non ammette repliche: così cambia tutto

Indipendentemente dal finale di stagione, Max Allegri è destinato a lasciare la guida della panchina della Juventus. Tanti indizi lasciano presagire una decisione ormai sempre più vicina, con il tecnico livornese che potrebbe essere sostituito da quel Thiago Motta finito da tempo nei dossier di Giuntoli.

Posto che le sorprese sono sempre dietro l’angolo, negli ultimi giorni il futuro di Allegri è ritornato prepotentemente alla ribalta. Gli spifferi legati al tecnico della Juventus non accennano a placarsi. Accostato anche al Milan, Allegri sembrava poter rientrare anche in orbita Napoli. Aurelio De Laurentiis, però, sembra essere intenzionato a virare con decisione su altri tipi di profili. Nel caso in cui dovesse fallire l’ennesimo assalto per Antonio Conte, non è escluso che gli Azzurri possano decidere di virare su Stefano Pioli, al passo d’addio con il Milan. Un domino che, almeno per il momento, dovrebbe escludere José Mourinho, che dopo l’esonero dalla Roma si sta guardando intorno, alla ricerca di nuove soluzioni.

Napoli, Fedele allo scoperto: “Prenderei Allegri o Mourinho”

Allegri, Mourinho e Pioli non a caso sono i tre allenatori a cui ha fatto riferimento l’ex agente (nonché ex direttore sportivo) Enrico Fedele. Intervenuto nel corso della trasmissione L’Infedele, andata in onda su Televomero, Fedele si è espresso in questi termini sulle voci riguardanti la panchina del Napoli, esternando le sue preferenze.

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Nuovo allenatore Napoli? Io prenderei Massimiliano Allegri. So che alla piazza non piace perché dicono sia juventino, ma se leggiamo il suo curriculum scopriamo che ha vinto più di tutti gli allenatori accostati finora al Napoli. Un altro tecnico che farebbe bene a Napoli è Mourinho: ha esperienza interazione, è un tecnico autorevole. Prenderei lui oppure Allegri. Alla fine, però, credo che il Napoli sceglierà Pioli”.