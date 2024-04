Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 29 aprile 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Ondata Inter”. Oltre 300 mila persone per le strade di Milano. Lopetegui: Milan è Champions, il basco aspetta il sì di Cardinale. Allegri: una missione (quasi) compiuta. Juve, ma resta? Vola solo l’Atalanta.

Così apre il Corriere dello Sport: “I fantastici 5”. Ammucchiata Champions per gli ultimi tre posti sicuri. È li la festa: l’Inter in trionfo per la seconda stella. La nuova vita di Villas-Boas: è il nuovo presidente del Toro.

L’apertura di Tuttosport: “Delirio Inter”. La parata della vittoria: la Milano nerazzurra impazzisce. Fino alla fine: della stagione. La Juve temporeggia su Allegri e futuro. Toro ridotto a comparsa. Atalanta in volo, Bologna e Roma stop. Il Milan si spacca.