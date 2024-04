Serie A, la cronaca di Genoa-Cagliari 3-0

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Cagliari di Ranieri in tempo reale

Il Genoa riceve il Cagliari a Marassi nel monday night che chiude la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tutta rossoblu che sarà diretta dall’arbitro Dionisi della sezione de L’Aquila.

Reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio, i liguri di Alberto Gilardino vogliono tornare al successo che vorrebbe dire aritmetica salvezza con quattro giornate di anticipo. Il Grifone vuole tornare a festeggiare di fronte ai propri tifosi come non capita da oltre due mesi con il 2-0 sull’Udinese. I sardi di Claudio Ranieri, privi dello squalificato Luvumbo, puntano ad allungare la striscia positiva iniziata con la vittoria contro l’Atalanta e proseguita con i pareggi ottenuti contro Inter e Juventus per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata gli isolani si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Viola e Zappa intervallati dal momentaneo pareggio di Gudmundsson. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Cagliari

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Di Pardo, Deiola, Prati, Augello; Gaetano; Oristanio, Shomurodov. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 63, Roma 59, Atalanta* 57, Lazio 55, Fiorentina* e Napoli 50, Torino 46, Monza 44, Genoa* 39, Lecce 36, Cagliari* 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15

* una partita in meno