Inter, Marotta ci prova: offerta da 30 milioni per completare l’attacco

Beppe Marotta a caccia di un rinforzo per l’attacco dell’Inter: pronta l’offerta da 30 milioni dell’ad nerazzurro

Per l’Inter, è il momento di godersi il trionfo e la festa, al termine di un campionato dominato in lungo e in largo, come hanno ricordato i protagonisti. Senza però staccare troppo la spina. Nel mirino, per l’attualità, c’è da provare ad andare oltre i 100 punti, traguardo molto ambizioso. Per il futuro, quello di allestire anche per il prossimo anno una squadra competitiva.

Marotta è certamente al lavoro da questo punto di vista, consapevole del fatto che l’Inter abbia tutte le carte in regola per lottare ancora per lo scudetto il prossimo anno, ma anche per puntare a qualcosa di più in Europa, dove il percorso, quest’anno, si è interrotto troppo presto. Per questo, sarà un’Inter che cambierà pelle, cercando di acquisire giocatori più forti di quelli che sono destinati ad andare via.

Sulle pagine di Calciomercato.it, abbiamo raccontato come l’Inter sia pronta a quattro addii, tra giocatori che in questa stagione hanno avuto un rendimento e un ruolo marginale nella rosa. Altre partenze potrebbero esserci, l’Inter non vuole in ogni caso farsi trovare impreparata e rilancia. Con Marotta che mette nel mirino un attaccante per completare un reparto potenzialmente fortissimo.

Calciomercato Inter, assalto a Ferran Torres: lo voleva la Juve

Ai vari Lautaro Martinez, Thuram e Taremi potrebbe unirsi Ferran Torres. La dirigenza nerazzurra sarebbe stuzzicata dall’eventualità di mettere le mani sull’attaccante del Barcellona, che nelle ultime stagioni ha faticato ad avere continuità di rendimento. Quest’anno, penalizzato da un infortunio che lo ha tenuto ai box per quasi due mesi, dopo una ottima partenza.

Secondo ‘Fichajes.net’, l’Inter potrebbe presentare una proposta da 30 milioni di euro per accaparrarselo. Cifra in teoria inferiore alle richieste che i catalani potrebbero avanzare, ma la necessità, per il club blaugrana, di cedere e monetizzare agevolerebbe la trattativa. In passato Ferran Torres era stato accostato alla Juventus, che poi però ha mollato la pista per virare su altri obiettivi.