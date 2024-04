Nazionale esclusa da Euro2024 e club fuori dalle coppe: comunicato UFFICIALE

La presa di posizione di FIFA e Uefa è dura e arriva la risposta con un duro comunicato ufficiale: è muro contro muro

Muro contro muro, in attesa della fine della prossima settimana quando dovrà arrivare la risposta ufficiale. È ormai nel caos la RFEF, la Federcalcio spagnola, alle prese con l’ennesimo scandalo dopo il caso Rubiales.

La nomina di Rocha a presidente della Federazione è stata ‘bloccata’ dal Consiglio Superiore dello Sport che sta formando una Commissione di Normalizzazione, Supervisione e Rappresentanza a cui in pratica affidare la gestione del calcio spagnolo. Una scelta che è stata duramente contestata da Fifa e Uefa con una lettera inviata a Rodriguez Uribes, presidente del Consiglio superiore dello Sport, in cui si accusa il governo spagnolo di ingerenze nelle scelte della Federazione e si dà tempo fino a venerdì per rispondere, preannunciando la possibilità di “ulteriori misure”.

Il riferimento è alla possibile esclusione della Spagna dalle competizioni internazionali che si giocano sotto l’egida di Uefa e Fifa: in pratica la ‘minaccia’ è di escludere le Furie Rosse da Euro2024 e anche i club della Liga dalle coppe europee.

Una lettera alla quale ha risposto lo stesso Uribes, con una lettera riportata da ‘AS, in attesa della risposta ufficiale da consegnare entro venerdì.

Spagna nel caso, il governo risponde a Uefa e Fifa

Nella lettera che Uribes ha inviato a FIFA e Uefa, si conferma la realizzazione della Commissione, ma si spiega il motivo che ha portato a questa decisione.

In particolare si fa riferimento alle indagini sull’attuale presidente della RFEF, Rocha, sotto inchiesta per corruzione, amministrazione sleale, riciclaggio di denaro e appartenenza a un’organizzazione criminale. Inoltre si ricorda anche che lo stesso Rocha è al centro di un altro processo, di tipo disciplinare, che potrebbero portarlo all’interdizione.

Uribes afferma che sarebbe irresponsabile restare a braccia incrociate “mentre continua a crescere il danno alla reputazione, al buon nome o all’immagine del calcio spagnolo” e si domanda che opinioni hanno UEFA e FIFA su questi fatti “molto gravi”. Il presidente del Consiglio Superiore dello sport accusa la RFEF di “assoluta assenza di autocritica” e di “assunzione di responsabilità” e garantisce che la Commissione agirà nel rispetto della legge. Infine, invita Uefa e FIFA a collaborare alla Commissione “anche con la partecipazione diretta” e assicura che avranno tutte le informazioni richieste.