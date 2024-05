Inter, accordo e cessione del club: così è arrivato il sì

Quattro giorni alla scadenza del finanziamento di Oaktree ed emergono nuovi retroscena sull’Inter: l’indiscrezione sulla cessione

Quattro giorni alla scadenza. L’Inter aspetta l’annuncio ufficiale dell’accordo con Pimco per il finanziamento di oltre 400 milioni di euro che serviranno a ripagare il prestito di Oaktree in scadenza il prossimo 20 maggio.

Da settimane si parla di un accordo con Pimco, ma ora emergono dettagli sull’intesa con il fondo americano e su quello che sarà il futuro in nerazzurro della famiglia Zhang. A svelare quel che sarebbe una notizia clamorosa è ‘La Verità’ che parla di cosa c’è, o per meglio dire ci sarebbe, dietro l’accordo fatto tra Zhang e Pimco.

Stando a quanto riportato, infatti, se a livello finanziario tutti i termini sono stati concordati, non lo stesso si può dire su una serie di opzioni che riguarderebbero l’ingresso in società di un nuovo acquirenti. Anzi, più che un’opzione sarebbe una certezza: tra Inter e Pimco sarebbe stato fatto un bridge to disposal, ovvero un finanziamento che ha come finalità la cessione del club.

Inter, Pif dietro l’accordo con Pimco: l’indiscrezione

In pratica Pimco si sarebbe deciso a fare il finanziamento da 430 milioni di euro, in cambio della certezza della cessione dell’Inter.

L’acquisto da parte di nuovi patron della società sarebbe la ‘garanzia’ per il fondo di poter riavere indietro gli oltre 400 milioni di euro finanziati. Ci sarebbe quindi qualcuno interessato già all’acquisto dell’Inter e lo stesso quotidiano parla di famiglie arabe che fanno riferimento al fondo Pif con le quali Zhang, tramite i propri advisor, sarebbe già in trattativa per la cessione del club per una cifra di un miliardo e trecentomila euro. Ad ogni modo non bisognerà aspettare poi tanto: il 20 maggio scadrà il finanziamento Oaktree e per quella data tutto sarà più chiaro.