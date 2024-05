Prestito Pimco, allarme Inter: “Così non ci sono i tempi tecnici”

Si attende l’annuncio ufficiale del rifinanziamento con Pimco, che permetterà a Steven Zhang di tenersi ancora l’Inter, ma c’è un appunto dell’avvocato La Francesca

Da tempo il 20 maggio è cerchiato in rossa da tutto il mondo Inter. E’ il giorno, infatti, in cui scade il prestito con Oaktree.

Negli ultimi giorni ha preso sempre più piede la notizia che Zhang avrebbe risolto il problema – o meglio sarebbe riuscito a posticiparlo – con un nuovo finanziamento con il fondo Pimco. Di fatto ormai mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale e dalle parti di Viale della Liberazione si respira un’aria di serenità.

Inter, l’avvocato La Francesca: “Se la firma non fosse arrivata non ci sarebbero i termini tecnici”

Così Beppe Marotta potrà dare formalizzare gli accordi per i rinnovi di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi e Barella.

Il conto alla rovescia è dunque partito ma sui social, c’è chi come l’Avvocato Michele La Francesca fa notare che “se davvero la firma di Zhang (o chi per lui) non fosse ancora arrivata sul contratto “principale” non ci sarebbero più i tempi tecnici per concludere l’operazione (tenuto conto delle incombenze successive)..quindi se Pimco sarà vorrà dire che hanno già fatto tutto da tempo”, fa notare l’avvocato