Vuole giocare la Champions, via libera Inter: c’è un solo ostacolo

Vuole giocare la Champions League: la mancata qualificazione spalanca le porte all’Inter, ma c’è l’ostacolo Bayern Monaco

L’Inter prova il colpaccio. Dopo aver chiuso gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski, che saranno ufficializzati nelle prossime settimane, Marotta e Ausilio non vanno certo in vacanza.

L’obiettivo è fornire ad Inzaghi una squadra in grado di reggere tutti gli impegni che i campioni d’Italia avranno il prossimo anno, ripetendosi in campionato e arrivando in fondo in Champions e nel nuovo Mondiale per club. Per questo servirà una rosa ancora più larga e i dirigenti nerazzurri si muovono in questa prospettiva.

Al netto di eventuali partenze, con la società che vorrebbe confermare tutti in big, attenzione alla possibile occasione che potrebbe aprirsi in Premier League. Qui dove il Manchester United non si è riuscito a qualificare alla Champions League. Un fallimento che potrebbe avere un peso anche sul mercato con qualche giocatore pronto ad andare via pur di prendere parte alla più importante competizione continentale per club.

Tra questi, stando a quanto riferisce il ‘Manchester Evening News’, ci sarebbe anche Bruno Fernandes.

Calciomercato Inter, occasione Bruno Fernandes: occhio al Bayern

Stando a quanto riporta il tabloid inglese all’interno della rosa del Manchester United ci sono dubbi sulla permanenza di Bruno Fernandes.

L’ex Sampdoria, infatti, vorrebbe giocare il prossimo anno in Champions League ed è quindi pronto ad ascoltare eventuali offerte. Lo United non vorrebbe cederlo ma peserà molto la decisione del calciatore che dopo quattro anni e mezzo potrebbe decidere di cambiare aria. Sulle sue tracce ci sarebbe il Bayern Monaco, ma anche l’Inter che a centrocampo con il suo arrivo potrebbe fare un ulteriore salto di qualità.

Il problema per i nerazzurri è rappresentato dalla valutazione che ne fa il Manchester United e dall’elevato ingaggio del portoghese che supera i 14 milioni di euro lordi a stagione.