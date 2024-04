Dagli approcci con il Milan al blitz inglese: Santiago Gimenez sceglie il futuro | CM.IT

Santiago Gimenez è destinato ad incendiare il calciomercato estivo: ci pensano Milan e Napoli, ma lui vola in Inghilterra, le ultime

Sarà anche o per meglio dire soprattutto il calciomercato dei bomber. Le big d’Europa si preparano ad andare a caccia degli attaccanti per la prossima stagione con Mbappe a fare da apripista.

Non ci sarà però soltanto il francese tra i bomber a cambiare maglia ed uno dei nomi destinati ad infiammare l’estate di trattative è quello di Santiago Gimenez. Con i suoi 24 gol in 40 partite, l’attaccante messicano nato in Argentina è diventato uno dei profili più ambiti sul mercato internazionale. Ventitré anni compiuti lo scorso 18 aprile, il suo nome è entrato in orbita Napoli e Milan: con il viaggio a Milano di agente e papà la scorsa settimana occasione per un approccio con i rossoneri.

Al momento però, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, – salvo proposte irrinunciabili di quelle che fanno saltare il banco – non è prevista nessuna accelerazione immediata. Qualche segnale però c’è (e non sorride alle italiane), come dimostra il viaggio a Londra dello stesso Gimenez con agente e famiglia: l’attaccante era sugli spalti ad assistere a Tottenham-Arsenal, guarda caso due delle compagini che lo stanno seguendo con maggior interesse.

Calciomercato Milan, per Gimenez ostacolo Premier: le ultime CM.IT

Magari non un indizio di quella che sarà la scelta del giocatore, ma un segnale – considerati anche i post social di Gimenez e del suo entourage che hanno ben evidenziato la presenza all’Hotspurs Stadium – diretto alle eventuali pretendenti.

Il Feyenoord non ha alcun interesse ad accelerare una cessione che sembra però decisa: più passa il tempo, più squadre si uniranno alla corsa per il messicano, più è alta la probabilità che si scateni un’asta che faccia lievitare il prezzo. Il club olandese spera di ricavare una cifra vicino ai 50 milioni di euro e l’interesse delle inglesi (ma sul calciatore è segnalato anche l’Atletico Madrid) può facilitare il raggiungimento di questo obiettivo.

Questi, quindi, sono i giorni dei sondaggi e dei primi approcci, in attesa che il mercato si scaldi davvero, con la Premier – neanche a dirlo – in prima fila per Gimenez.