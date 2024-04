HIGHLIGHTS | Genoa show, frena il Cagliari: Gudmundsson segna ancora

Il Grifone festeggia la salvezza aritmetica con una larga vittoria ai danni della formazione sarda

Dopo le ottime prestazioni delle ultime quattro giornate, nelle quali aveva ottenuto una vittoria con l’Atalanta e due pareggi con Inter e Juventus, il Cagliari viene frenato da un ottimo Genoa. La squadra di Alberto Gilardino, disputando una grande partita, ha festeggiato la salvezza aritmetica ottenuta in seguito ai risultati dell’ultima giornata con un largo 3-0 davanti ai suoi tifosi.

Una partita messa subito in discesa del Genoa dopo 17 minuti grazie al gol del vantaggio. Su cross dalla destra di Sabelli, lo stacco di Thorsby ha sorpreso Scuffet. Dieci minuti più tardi la rete del raddoppio, stavolta su un’azione nata sul fronte opposto: sul passaggio puntuale di Vasquez dalla sinistra, Frendrup ha aperto il piattone trovando una splendida marcatura.

La squadra di Gilardino ha poi cercato di tenere in mano il controllo del match, in modo da non consentire al Cagliari di poter tornare in partita. E, nel corso della ripresa, il solito Gudmundsson ha chiuso definitivamente i conti con il gol del 3-0. Su una palla condotta dallo stesso islandese, dopo una carambola fortuita Frendrup ha servito l’attaccante che a tu per tu con Scuffet ha realizzato la 14esima marcatura del suo campionato.

Serie A, Genoa-Cagliari 3-0: marcatori, classifica, highlights

Fresco di salvezza aritmetica, il Genoa con questa vittoria si avvicina a soli due punti dal Monza e quattro dal Torino.

Per quanto riguarda il Cagliari, invece, le inseguitrici cominciano nuovamente ad avvicinarsi. Attualmente, grazie al pareggio contro il Bologna, l’Udinese – al terzultimo posto in classifica- è riuscita a guadagnare un punto sulla squadra di Claudio Ranieri. Con il Lecce decisamente più staccato e sereno, sono attualmente sei le squadre in piena lotta per non retrocedere in un finale di campionato di Serie A da brividi.

GENOA-CAGLIARI 3-0: 17′ Thorsby, 27′ Frendrup, 63′ Gudmundsson.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 63, Roma 59, Atalanta* 57, Lazio 55, Fiorentina* e Napoli 50, Torino 46, Monza 44, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15

* una partita in meno