Ha già detto sì: l’Inter sacrifica un big sul mercato

L’Inter fa festa per lo scudetto e la seconda stella, intanto Marotta e Ausilio hanno iniziato le manovre per il mercato estivo

L’Inter festeggia lo scudetto e la seconda stella, con Milano tinta di nerazzurro per la parata tricolore di domenica e gli oltre 300 mila tifosi a scortare il pullman scoperto con a bordo Lautaro Martinez e compagni.

In Viale della Liberazione si pensa però già al futuro e al titolo numero 21 come ammesso dallo stesso Marotta, con il Ceo interista e Ausilio al lavoro per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino presto rinnoverà con l’Inter e ha chiesto di completare il proprio scacchiere, considerando gli impegni che attendono la squadra la prossima stagione tra Super Champions e Mondiale per Club in estate. Inzaghi ha chiesto garanzie anche sui big della rosa, con la volontà della dirigenza di non toccare l’ossatura dell’undici neo-campione d’Italia.

Calciomercato Inter, Bento rimane in pole come vice Sommer

La situazione però a livello societario resta nebulosa, con Zhang che entro il 20 maggio dovrà restituire al fondo Oaktree il prestito (con interessi) da 380 milioni.

La proprietà cinese sta ridefinendo un nuovo accordo e salvo clamorosi colpi di scena resterà alla guida della società anche per i prossimi anni. Lo scenario comunque è tutto in divenire e in sede di mercato difficilmente l’Inter potrà permettersi dei super colpi senza qualche sacrificio. Questo potrebbe portare perciò a rivalutare la posizione di alcuni big, se ovviamente arrivassero delle offerte irrinunciabili da parte dei grandi club europei. Bastoni, Barella e soprattutto Thuram restano nei radar dei top team esteri e un assegno da 80 milioni di euro può cambiare le carte in tavola. Intanto, dopo Taremi e Zielinski che saranno ufficializzati a luglio, il prossimo volto nuovo potrebbe essere tra i pali con Audero che tornerà alla Sampdoria se i blucerchiati non apriranno a sconti sul riscatto.

Ecco quindi che nelle prossime settimane i dirigenti nerazzurri intensificheranno il pressing per Bento, che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Milano. L’Athletico Paranaense valuta 15-20 milioni il portiere della nazionale brasiliana, con l’Inter che dovrà superare la concorrenza dei club di Premier League.