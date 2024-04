Giuntoli guarda al passato, colpo a sorpresa per la Juventus

La Juventus ha bisogno di rinforzare il proprio reparto arretrato: Calafiori obiettivo primario, ma c’è anche la possibile sorpresa

È già al lavoro Giuntoli per costruire la Juventus 2024/2025: il Football Director bianconero è al primo vero mercato in cui poter agire programmando realmente, dopo essere arrivato in pratica a mercato in corso la scorsa estate.

La linea guida sarà la sostenibilità, con la voglia di sfruttare le occasioni per costruire una rosa in grado di tornare a vincere in Italia e ben figurare in Europa e al Mondiale per Club. Un triplo appuntamento che chiederà una squadra attrezzata per competere su più fronti tutto l’anno ed allora servirà avere una doppia alternativa in ogni ruolo, meglio se di uguale spessore.

Ecco perché, al di là del centrocampo (reparto indicato come quello più bisognoso di interventi e dove probabilmente ci sarà l’investimento maggiore), anche la difesa avrà bisogno di qualcosa di più di un ritocco. Con Thiago Motta dato in arrivo, inevitabile l’idea di prendersi anche Calafiori dal Bologna, anche se la concorrenza è agguerrita e strapparlo ai rossoblù, sempre più vicini alla Champions non sarà semplice.

Calciomercato Juventus, idea Senesi dalla Premier

Ecco allora la necessità di andare a sondare anche piste alternative e un’idea potrebbe arrivare dalla Premier League.

Qui, con la maglia del Bournemouth, gioca Marcos Senesi, centrale mancino di nazionalità argentina (ma con passaporto italiano), arrivato in Inghilterra via Feyenoord. Il suo nome è stato a lungo accostato al Napoli, quando Giuntoli ricopriva il ruolo di direttore sportivo, e ora il dirigente bianconero potrebbe riprovarci.

Venticinque anni, acquistato nel 2022 per 15 milioni di euro, potrebbe essere un colpo a basso costo e resa garantita per la Juventus. Contratto fino al 2026, Senesi è stato uno dei pilastri quest’anno della compagine inglese con 28 presenze in campionato e ben quattro gol e quattro assist. Un bottino di tutto rispetto per un difensore che potrebbe emergere nuovamente come un obiettivo della Serie A: la Juve può provarci.