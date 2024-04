Via dalla Juventus, ma resta in Serie A: trenta milioni per il colpo Chiesa

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus visto il contratto in scadenza nel 2025: offerta da trenta milioni dalla Serie A

Il momento della verità per la Juventus sta per arrivare. Verità sul futuro della panchina bianconera, con Allegri destinato ad andare via e Thiago Motta indicato come candidato numero uno a succedergli.

Ma verità anche per i calciatori, soprattutto i big, per i quali bisognerà decidere se confermarli o sacrificarli per fare cassa. Tra chi è in bilico c’è sicuramente Federico Chiesa: come raccontato da Calciomercato.it, l’addio di Massimiliano Allegri potrebbe essere il preludio ad una conferma dell’attaccante nato a Genova, con conseguente rinnovo del contratto per prolungare la scadenza oltre a quella attuale fissata al 30 giugno 2025.

Abbiamo raccontato di come Chiesa ne mesi scorsi abbia preferito mettere in stand-by il discorso rinnovo proprio per capire cosa sarebbe accaduto con l’allenatore ed ora che l’addio sembra l’opzione più probabile, il prolungamento di contratto appare più vicino. Questo però non ferma le indiscrezioni, come quella lanciata a ‘controcalciotv’ da Damiano Coccia, meglio conosciuto sui social come ‘Er Faina’.

Calciomercato Juventus, offerta da trenta milioni per Chiesa

Si parla ovviamente del futuro di Chiesa e della possibilità che vada via dalla Juventus, ma resti in Serie A, con la Roma che sarebbe pronta ad acquistarlo a prezzo conveniente.

“Se la Roma andrà in Champions League farà un’offerta alla Juventus di trenta milioni di euro più bonus per Chiesa” le parole pronunciate da Coccia nel corso della diretta. Una eventuale proposta legata però da diversi fattori: in primo luogo la qualificazione alla Champions della Roma, in secondo luogo l’addio di Chiesa alla Juve con il mancato rinnovo.

Al momento, lo ribadiamo, con l’addio sempre più probabile di Allegri ai bianconeri, l’ipotesi più concreta è il rinnovo del 26enne con il club piemontese.