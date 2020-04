Calciomercato Inter, fissato il prezzo per Coutinho

CALCIOMERCATO BARCELLONA INTER COUTINHO / Coutinho si appresta a lasciare il Barcellona definitivamente la prossima estate.

Il calciatore non verrà riscattato dalMonaco e il club spagnolo non è certo intenzionato a puntare ancora sul brasiliano, che si prepara a far ritorno in, il campionato dove ha reso meglio. Il Barcellona avrebbe provato a inserire il cartellino del fantasista all'interno della trattativa perma senza successo per via della valutazione fatta dai blaugrana.

Coutinho si avvicina così all'Inghilterra, dove il Chelsea è pronto a fare la sua offerta per portarlo a Londra. Come riporta 'Sport.es', però, non avrebbe intenzione di pagare i 90 milioni di euro richiesti dal Barcellona. Il Chelsea non ha premura, consapevole del fatto che Coutinho desidera tornare in Premier e che i blaugrana hanno bisogno di liquidità per mettere a segno il colpo Lautaro Martinez.

